Зеленский встретится со Стармером и Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает Telegraph.

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«Зеленский прилетит в Лондон в четверг для встречи с Киром Стармером... Зеленский встретится с премьер-министром и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для переговоров», — говорится в материале.

Зеленский отреагировал на отмену заседания «Рамштайн»

Издание сообщает, что представитель британского премьера не сообщил, будут ли стороны обсуждать разрешение Украине наносить удар вглубь России.

Недавно сообщалось, что президент США Джо Байден не полетит в Германию, как планировалась. Из-за этого встреча с Зеленским не состоится.

Как недавно сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Зеленский отреагировал на отмену заседания «Рамштайн».