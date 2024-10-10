Вашингтон не будет вести двухсторонние переговоры с Москвой, касающихся конфликта на Украине, если в них не примет участие Киев, США в РФ.

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«Мы ясно дали понять, что без Украины не будет никаких переговоров об Украине», — подчеркнули в дипмиссии.

Зеленский высказался о возможных сроках завершения конфликта на Украине

При этом в посольстве подчеркнули необходимость сохранения дипломатического взаимодействия между США и РФ, но отметили, что «нельзя вести дела как обычно» в условиях конфликта.

«Мы стараемся держать дверь открытой для лучшего будущего, особенно в плане связей между американцами и россиянами», — заявили в диппредставительстве.

Ране The Financial Times сообщила, что власти стран Запада начали признавать факт утраты территорий Украиной и необходимость начала переговоров с Россией с учетом данных условий.