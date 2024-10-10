Если Киев вступит в НАТО, то это может привести к исчезновению Украины как государства, заявил Заур Смирнов.

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Таким образом он прокомментировал первый «пункт плана» победы украинского лидера Владимира Зеленского, который подразумевает вступление в блок.

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«Любые попытки втянуть Киев в процесс вступления в альянс делают перспективу исчезновения Украины, как государства, все более реалистичным, а начало третьей мировой войны — все более близким», — считает Смирнов. Он уточнил, что одной из целью СВО является внеблоковый статус Украины. «Во всем мире, в том числе и в НАТО, осознают, что конфликт не прекратится, пока эта цель не будет достигнута», — заявил глава Крымской межнациональной миссии.

Ранее Зеленский подчеркнул важность приглашения Киева в НАТО, а потом и вступления в блок. По его мнению, Украине необходимо усилить позиции уже сейчас, «не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать».