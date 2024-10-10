Трамп заявил, что Байден возненавидел Харрис

Нынешний американский лидер Джо Байден ненавидит вице-президента США Камалу Харрис, которая заняла его место в президентской гонке. С таким утверждением выступил претендент на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп.

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"Он зол на нее, он ненавидит ее. Вопрос в том, ненавидит ли он ее так же сильно, как меня, - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Скрэнтоне (штат Пенсильвания). - Это (выход Байдена из президентской гонки) был переворот. Ему приходится непросто, когда он заявляет, что сделал это добровольно. Это не так. Они отстранили его".

Трамп сравнил передачу голосов Байдена Харрис с переворотом

Республиканец добавил, что хотя раньше он постоянно критиковал Байдена, теперь признает, что на фоне Харрис Байден выглядит "вполне неплохо".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять Трамп, а Демократическую - Харрис.