Индийский миллиардер Ратан Тата скончался в возрасте 86 лет

Индийский миллиардер Ратан Тата скончался на 87-м году жизни. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в понедельник, 7 октября, промышленник рассказал, что госпитализирован и проходит плановое медицинское обследование.

Предприниматель более двух десятилетий был председателем совета директоров Tata Group. За это время в холдинг вошли такие компании как Jaguar и Land Rover, производитель чая Tetley, производитель стали Corus.

В компании отметили, что Тата был выдающимся лидером, наставником и другом для коллег, всегда был привержен «совершенству, честности и инновациям».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что промышленник был дальновидным лидером бизнеса, сострадательной душой и необыкновенным человеком.

«Он расположил к себе многих людей благодаря своей скромности, доброте и непоколебимой приверженности делу улучшения нашего общества», — отметил глава правительства.

Журналисты пояснили, что Тата был не только бизнесменом, но и популярным блогером. В частности, в соцсети X у него было 13 млн подписчиков. Он писал о правах животных, занимался спасением брошенных собак.

Ратан Навал Тата родился 28 декабря 1937 года в Бомбее. Принадлежал к известной в стране семье Тата. В 2009 году был награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой», в 2014 году стал почетным рыцарем Большого Креста ордена Соединенного Королевства.