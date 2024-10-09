Зеленский рассказал, на что направлен его "план победы"

Владимир Зеленский заявил, что его «план победы» направлен на усиление военной мощи Украины. Его слова приводит ТАСС.

Зеленский выразил надежду на то, что сможет представить свой «план победы» на саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая пройдет в Германии 12 октября.

«План рассчитан на усиление Украины в военной составляющей. И после, когда позиции Украины будут сильными, тогда будет саммит мира. Рамштайн — мост к саммиту мира, и Украина должна быть на саммите мира в сильной позиции», — добавил он.

Зеленский отметил, что в первую очередь он намерен представить им свой «план победы» лидерам Великобритании, Германии, Италии и Франции во время встречи в ближайшие дни, а затем уже остальным партнерам.

Ранее он заявлял, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.