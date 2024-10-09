Гуцул связала санкции ЕС против нее с сотрудничеством Гагаузии с РФ

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул связывает решение о ее включении в санкционные списки ЕС с сотрудничеством региона с Россией. В Telegram-канале она заверила, что это сотрудничество отвечает интересам гагаузов и будет продолжено.

"Основанием для таких мер стало мое официальное посещение Российской Федерации и встреча с президентом России Владимиром Путиным, во время которой мы обсуждали поддержку для Гагаузии", - заявила Гуцул.

"Мы, гагаузский народ, не позволим никому диктовать нам, с кем мы можем строить отношения и где искать поддержку для нашего развития. <…> Наши отношения с Россией всегда были братскими и основаны на взаимоуважении. И никто не сможет разорвать эту связь, как бы ни старался", - отметила она.

По ее словам, во время визита в Россию она обсуждала поддержку в сельском хозяйстве, социальной сфере и здравоохранении, в которых "остро нуждаются жители Гагаузии".

Ранее ТАСС стало известно из дипломатических источников, что послы Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против молдавской оппозиции, включая Гуцул. Они подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС и вступят в силу на следующей неделе после их утверждения Советом ЕС.