Байден назвал приближающийся к США ураган «Милтон» «штормом века»

Президент США Джо Байден заявил, что приближающийся к Флориде ураган "Милтон" выглядит как "шторм века". Его слова приводит телеканал Fox News.

"Ветер будет сильным, со скоростью более 160 километров в час, штормовые приливы будут достигать 4,5 метра, а количество осадков - 460 миллиметров", - отметил глава Белого дома.

Байден призвал всех, кого затронет удар стихии, следовать инструкциям экстренных служб.

"Это буквально вопрос жизни и смерти", - предупредил американский лидер.

Напомним, из-за приближения урагана "Милтон" в штате Флорида объявили режим ЧС, началась обязательная эвакуация жителей, затрагивающая примерно 6 миллионов человек.

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Генеральный прокурор штата Эшли Муди заранее посоветовала отказавшимся от эвакуации из-за приближающегося урагана подписать свои тела для дальнейшей идентификации на случай гибели.

По словам синоптика Александра Шувалова, "Милтон" "просто пропашет" Флориду с запада на восток.

Как отметил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, ураган будет сопровождаться 12-балльным штормом.