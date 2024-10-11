В США назвали причину нежелания Байдена снять ограничения на удары ВСУ вглубь России

Администрация президента США Джо Байдена не рассматривает возможность снятия ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал телеканалу, что многие американские законодатели поддержали просьбу украинского лидера Владимира Зеленского разрешить Киеву бить вглубь России. При этом Байден не хочет разрешать ВСУ использовать предоставленные Вашингтоном ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов из опасений эскалации.

По словам собеседника телеканала, многие виды оружия, которые Украина хочет уничтожить, были выведены за пределы досягаемости ATACMS.

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Ранее бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер оценила «план победы» Зеленского, назвав его мечтами, оторванными от реальности. Она подчеркнула, что изменение ситуации на фронте является задачей, которую Киев «не в состоянии выполнить». Для этого Украине не хватает дальнобойных ракет ATACMS, а у США и стран Европы нет необходимых для быстрого наращивания «своих истощающихся арсеналов» производственных мощностей.