Белый дом прокомментировал информацию о звонках Трампа Путину

Белый дом заявил, что информация о звонках бывшего президента США Дональда Трампа российскому главе Владимиру Путину по истечении полномочий бывшего лидера американского государства является предположением. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью», — подчеркнула она.

Накануне действующий глава Белого дома Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за якобы звонок Владимиру Путину из-за тестов на COVID-19.

Песков ответил на вопрос о разговорах Путина с Трампом

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на выдержки из новой книги журналиста-расследователя Боба Вудворда сообщило, что Дональд Трамп, находясь на посту президента США, тайно отправлял Владимиру Путину тесты на COVID-19 в разгар пандемии 2020 года для личного пользования.