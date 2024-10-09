Зеленский отреагировал на отмену заседания «Рамштайн»

Владимир Зеленский назвал закономерной отмену очередного заседания контактной группы стран Запада на авиабазе «Рамштайна» после отказа президента Соединенных Штатов Джо Байдена лететь в Германию из-за надвигающегося урагана «Милтон». Об этом сообщает издание «Страна».

© Газета.Ru

Зеленский утверждает, что «любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране».

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мероприятия не состоятся и в дистанционном формате.

Зеленский назвал первый пункт своего «плана победы»

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал решение Байдена отменить поездку, назвав ураган лишь формальным поводом.