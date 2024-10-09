Вагенкнехт считает, что Украина не сможет одержать верх в противостоянии с РФ

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт убеждена, что Украина не способна одержать верх в противостоянии с Россией. Такое мнение она выразила во время теледуэли с сопредседателем "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель на канале Welt.

"Украина не победит в этой войне", - заявила Вагенкнехт.

При этом она призвала учитывать предысторию украинского кризиса. "Вопрос в том, что было причиной этой войны", - сказала лидер BSW. По ее мнению, конфликт разгорелся "не из-за территориальных претензий", а "потому что россияне не хотят видеть американскую армию у своих границ".

Вагенкнехт отметила, что речь идет о военных базах США, базах ЦРУ, и напомнила, что в Крыму "находится Черноморский флот, который для России имеет стратегическое значение". Она оговорилась, что не оправдывает действия Москвы. "Но я считаю, что нужно говорить правду о том, что касается предыстории", - указала Вагенкнехт.

В свою очередь Вайдель подчеркнула, что ответственность за украинский конфликт лежит на Западе. По ее словам, красной линией для РФ было расширение НАТО на восток и вопрос вступления Украины в альянс.