Дожди затопили Сахару впервые за десятилетия

Осенью на пустыню Сахару, одно из самых засушливых мест на Земле, обрушились сильные дожди. Об этом пишет обозреватель Сэм Метц в статье для Independent.

По его словам, среди пальм и песчаных дюн появились голубые лагуны. Дожди принесли в засушливые районы за два дня больше воды, чем они видели за последние десятилетия.

Так, в Тагуните, деревне примерно в 450 км к югу от столицы Рабата, за 24 часа было зафиксировано более 100 мм осадков. Кроме того, вода заполнила озеро Ирики, которое было сухим в течение 50 лет.

Автор статьи отметил, что колеса внедорожников с плеском проезжали по лужам, а местные жители с благоговением наблюдали за происходящим.

«Уже 30–50 лет не было такого количества осадков за столь короткий промежуток времени», — отметил представитель Главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб.

Шесть лет засухи подряд стали проблемой для большей части Марокко, вынудив фермеров оставлять поля под паром, а города и деревни — нормировать потребление воды, пояснил обозреватель.

Новое исследование показывает, почему и когда пустыня Сахара была зеленой

Щедрые осадки, выпавшие в последнее время, пополнят крупные водоносные горизонты грунтовых вод, которые находятся под песками и используются для снабжения водой пустынных общин, заметил Метц.