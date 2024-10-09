Трамп: РФ и США были готовы отказаться от ядерного оружия

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в годы его пребывания у власти Вашингтон, Москва и Пекин были близки к заключению сделки, которая подразумевала полный отказ от ядерного оружия. Его слова приводит «РИА Новости».

Трамп отметил, что соответствующая сделка между США, РФ и КНР предполагала дальнейшее распространение на другие страны. В ней говорилось о ядерном разоружении стран-участниц.

«Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно», — заключил Трамп.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главными кандидатами на этот пост являются Трамп и вице-президент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис.