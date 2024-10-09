ЕС даст Украине кредит под российские активы

Евросоюз согласовал предоставление кредита Украине на сумму €35 млрд, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает венгерское председательство Совета ЕС.

Послы ЕС начали письменную процедуру утверждения данного механизма, включающего ряд юридических документов.

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Средства будут выделены в рамках программы макрофинансовой помощи Украине, и этот кредит станет частью общего пакета финансовой поддержки Группы семи, который оценивается в $45-50 млрд.

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Предполагается, что эти средства помогут Украине справиться с экономическими трудностями в условиях продолжающегося конфликта. Решение о кредите еще должно пройти процедуру окончательного утверждения в Совете ЕС, передает «Радиоточка НСН».