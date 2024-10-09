Трамп обвинил CBS News в искажении ответов Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил передачу "60 минут" телеканала CBS News в искажении ответов вице-президента Камалы Харрис на вопросы при редактировании ее интервью для публикации.

В заявлении Трампа, размещенном в Truth Social, утверждается, что продюсеры программы многократно изменяли и склеивали ответы Харрис, чтобы она выглядела "более президентской".

Трамп также предположил, что этот случай может нарушать правила финансирования предвыборной кампании и требует немедленного расследования и публичных извинений. Он назвал ситуацию "очевидным проявлением фейковых новостей".

Накануне избирательный штаб бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа потребовал от CBS News опубликовать неотредактированную версию интервью Харрис.

Трамп и кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс неоднократно критиковали Харрис за нежелание общаться с журналистами и редкие интервью. По их мнению, таким образом она пытается скрыть свою некомпетентность.