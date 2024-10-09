Зеленский после отказа Байдена покажет свой «план победы» Шольцу

Президент Украины Владимир Зеленский после отказа своего американского коллеги Джо Байдена от встречи решил приехать в Берлин к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, чтобы показать свой «план победы». Об этом со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщает газета Bild.

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«В канцелярии Зеленский хочет представить канцлеру свой "план победы"», — пишет издание, отмечая, что Зеленский также намерен встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее газета The Times сообщила, что в Белом доме послали Зеленского с его «планом победы» «куда подальше», ограничившись выделением очередной финансовой помощи.