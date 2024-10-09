Зеленский высказался о возможных сроках завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя «создает возможность» предпринять шаги по прекращению конфликта на Украине не позднее 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, такой шанс появится «в октябре, ноябре и декабре».

«Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор на решительные действия по прекращению войны не позднее 2025 года», — приводятся в тексте слова Зеленского.

При этом он не уточнил, что именно подразумевается под «ситуацией на поле боя».

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что конфликт на Украине завершится только после достижения поставленных РФ целей. По словам президента России Владимира Путина, они заключаются в демилитаризаци и денацификации.