Шольц провел параллели между «мирной революцией» в ГДР и Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц провел параллели между так называемой мирной революцией в ГДР, когда 35 лет назад тысячи людей вышли на улицы городов, требуя перемен, и современной Украиной. Выступая с речью в Лейпциге, он призвал продолжать поддерживать Киев, передает агентство DPA.

"Наследие мирной революции также требует от нас вступаться за свободу украинцев, за их право на демократию и мир", - заявил Шольц. Как считает канцлер, протесты в Киеве в 2014 году якобы преследовали ту же цель, что и мирные демонстрации в ГДР в 1989 году. "Речь шла о том, чтобы взять судьбу в свои руки, речь шла о прекращении навязывания чужой воли", - полагает он.

Коснувшись возможностей урегулирования конфликта на Украине, Шольц утверждал, что "горькая правда продолжает заключаться в том, что мир наступит только тогда, когда Россия будет к этому готова". Он призвал поддерживать Киев до тех пор, "пока, наконец, не воцарится справедливый мир". Германия, по его словам, будет использовать весь свой политический и дипломатический вес для достижения этой цели.

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Шольц выступил в Лейпциге по случаю 35-летней годовщины "мирной революции в ГДР". Тогда в 1989 году около 70 тыс. граждан вышли на улицы города под лозунгом "Мы - народ". Месяц спустя пала Берлинская стена.