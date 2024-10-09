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Харрис увеличила отрыв от Трампа в последние дни

Кандидат на пост президента США от Демпартии Камала Харрис третий день подряд сохраняет отрыв на 3% по уровню поддержки населения от своего соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные агрегатора соцопросов газеты New York Times.

Харрис увеличила отрыв от Трампа в последние дни
© globallookpress.com

По данным агрегатора, уровень поддержки Харрис по состоянию на среду, 9 октября, составляет 49%, а Трампа — 46%.

Эти значения остаются неизменными с понедельника. Ранее на протяжении нескольких дней кандидат от демократов опережала соперника на 2 процентных пункта, уточнили журналисты.

Сервис также показывает, что Трамп добился лидерства в трех из семи колеблющихся штатов, от голосования в которых зависит исход предстоящих выборов, и прочно удерживает его.

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября.