Харрис увеличила отрыв от Трампа в последние дни

Кандидат на пост президента США от Демпартии Камала Харрис третий день подряд сохраняет отрыв на 3% по уровню поддержки населения от своего соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные агрегатора соцопросов газеты New York Times.

По данным агрегатора, уровень поддержки Харрис по состоянию на среду, 9 октября, составляет 49%, а Трампа — 46%.

Эти значения остаются неизменными с понедельника. Ранее на протяжении нескольких дней кандидат от демократов опережала соперника на 2 процентных пункта, уточнили журналисты.

Сервис также показывает, что Трамп добился лидерства в трех из семи колеблющихся штатов, от голосования в которых зависит исход предстоящих выборов, и прочно удерживает его.

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября.