Зеленский рассказал, когда будет готова его «формула мира»

Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над так называемой «формулой мира» с июля, ее завершить ее составление планируется в ноябре. Его выступление с саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии публикует офис президента на своем YouTube-канале. Газета.Ru

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс продвинуть ситуацию к миру и продолжительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор в пользу решительных действий по завершению <...>. Не позднее 2025 года», - сказал он. Зеленский добавил, что к ноябрю Украина рассчитывает подготовить документ, который предполагается представить на новой конференции по урегулированию на Украине, однако не уточнил, когда планируется эту конференцию провести. ТАСС

Ранее стало известно, что Зеленский отменил второй «саммит мира» по Украине, который был запланирован на ноябрь. Об этом заявила советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная. Lenta.ru