Европарламент обеспокоился «культом Сталина» в Грузии

Депутаты Европейского парламента приняли жесткую резолюцию с критикой «антидемократических» и «антизападных» процессов, якобы имеющих место в Грузии, при этом европейские депутаты разглядели в стране «рост культа Сталина», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В резолюции, которую власти Грузии назвали в целом «отвратительной» и «постыдной», в том числе из-за призывов ввести двусторонние санкции против России, выражается «обеспокоенность ростом культа Сталина и связанным с ним ростом ностальгии по СССР».

Утверждается, что за этим стоит «поддержка правительства», что «подчеркивает его тесные связи с Россией».

Ранее в среду председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался против резолюции Европарламента.