Намерение президента Украины Владимира Зеленского сначала согласовать свой "план" по урегулированию конфликта с западными союзниками и только потом презентовать его украинцам фактически является элементом феодального принуждения, к которому прибегает нелегитимная власть.

Такое мнение выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Они сначала согласовывают набор хотелок и лозунгов с "союзниками", а затем то, что им согласуют, кинут украинцам с требованием выполнять. Это тогда называется не план, а называется феодальное принуждение. Вот, мы придумали, а вы делайте", - написал Дубинский в Telegram-канале, комментируя заявления властей Украины о том, что "план" Зеленского сначала покажут западным партнерам и лишь потом самим украинцам, причем частично.

Дубинский подчеркнул, что такое отношение властей к гражданам - это прямой результат отсутствия выборов, которые Киев не проводит, ссылаясь на военное положение. "Народом управляют и принуждают к подчинению люди, которых на это никто не уполномочивал и не выбирал", - написал он.

В Киеве неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского. В конце сентября перед поездкой в США Зеленский заявил, что у него есть некий "план", который состоит в усилении давления на Россию и который он сначала покажет американскому президенту Джо Байдену. После глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что гражданам страны "план" покажут только после того, как презентуют его западным партнерам Киева, при этом некие чувствительные части останутся закрытыми для населения страны.

Вопрос о легитимности Зеленского

Очередные парламентские выборы должны были пройти в конце октября 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года, однако в Киеве настаивают на невозможности организации голосования во время военного положения. В этой ситуации в стране периодически поднимается вопрос легитимности действующей власти, так как по конституции полномочия Зеленского истекли в ночь на 21 мая.

Многие эксперты отмечают, что в случае введения военного положения продлеваются полномочия только Верховной рады, но не главы государства. Однако Зеленский утверждает, что вопрос легитимности его не беспокоит.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".