К США приближается ураган, который может стать одним из самых разрушительных

К штату Флорида в США приближается ураган «Милтон». Он может стать самым разрушительным в истории США. По прогнозам, он обрушится на Флориду 9 октября. Отмечается, что ураган двигается по редкому пути с запада на восток через Мексиканский залив и может принести с собой прилив в три метра или более на большую часть побережья штата. Менее чем за сутки «Милтон» достиг пятой категории опасности со средней скоростью ветра в 260 километров в час.

На этом фоне власти Флорида призвали эвакуироваться или отправиться в убежище 5,9 миллиона человек. Предупреждение действует в 28 округах. На данный момент трассы в штате агружены на 150%, а на заправках закончился бензин. При этом 5,5 миллиону человек уже удалось покинуть Флориду.

В настоящее время ущерб от урагана оценивается от 60 до 100 миллиардов долларов. В связи с надвигающимся ураганом президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену пришлось отменить свою поездку в Германию на саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине, который запланирован на 12 октября.