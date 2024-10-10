Байден рассказал, чем грозит Флориде приход урагана «Милтон»

Ураган "Милтон", хотя и ослаб до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, по-прежнему грозит штату Флорида сильнейшими разрушениями за последнее столетие. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в среду перед журналистами в Белом доме.

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"На данный момент "Милтон" представляет собой ураган третьей категории, скорость порывов ветра в его пределах достигает 120 миль в час (54 м/с - прим. ТАСС). Но не позволяйте сбить себя с толку. По-прежнему ожидается, что этот ураган обернется для Флориды серьезнейшими разрушениями более чем за столетие", - заявил Байден.

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Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что "Милтон" ослаб до третьей категории. По мере движения в сторону западного побережья Флориды он усиливался до максимальной - пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.

По словам Байдена, ожидается, что удар стихии придется на вечер среды по времени восточного побережья США (утро четверга мск - прим. ТАСС), ураган может привести к "невероятным разрушениям".

"Он может стереть с лица земли поселения и привести к гибели людей", - подчеркнул американский лидер.

Согласно оценкам специалистов, озвученным президентом США, в прибрежных зонах ураган принесет с собой разрушительные волны, высота которых будет достигать четырех метров. Эвакуация на данном этапе, по словам Байдена, затруднительна, в связи с чем он рекомендовал жителям Флориды искать убежище и следовать указаниям местных властей.

Сейчас ураган находится примерно в 100 км к юго-западу от города Сарасота на западном побережье Флориды и движется на северо-восток со скоростью 28 км/ч. 7 октября Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Между тем лишь в конце сентября на Юг США обрушился ураган "Хелен", унесший жизни более чем 200 человек и причинивший региону урон, оценивающийся примерно в $35 млрд.