Президенту Сербии Александру Вучичу грозит опасность, заявил заместитель председателя кабинета министров республики Александр Вулин. Газета.Ru

«Хорошо известно, что наш президент является препятствием для многих влиятельных западных кругов. Для них, в принципе, очень большая проблема, что у нас есть возможность вести самостоятельную политику. Им это очень не нравится, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза», — отметил он. Вулин подчеркнул, что спецслужбы Сербии достаточно сильны и профессиональны, и пообещал «сберечь» сербского президента. Lenta.ru

Ранее зампред правительства Сербии заявил, что Белград никогда не присоединится к санкциям против России, несмотря на жесткое давление Запада. Вечерняя Москва