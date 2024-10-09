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В правительстве Сербии заявили об угрожающей Вучичу опасности

Президенту Сербии Александру Вучичу грозит опасность, заявил заместитель председателя кабинета министров республики Александр Вулин. Газета.Ru

«Хорошо известно, что наш президент является препятствием для многих влиятельных западных кругов. Для них, в принципе, очень большая проблема, что у нас есть возможность вести самостоятельную политику. Им это очень не нравится, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза», — отметил он. Вулин подчеркнул, что спецслужбы Сербии достаточно сильны и профессиональны, и пообещал «сберечь» сербского президента. Lenta.ru

Ранее зампред правительства Сербии заявил, что Белград никогда не присоединится к санкциям против России, несмотря на жесткое давление Запада. Вечерняя Москва

В правительстве Сербии заявили об угрожающей Вучичу опасности
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