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Песков отреагировал на оскорбления Харрис в адрес Путина

Оскорбления президента России Владимира Путина со стороны представителей властей США стали неотъемлемой частью американской политической культуры. Об этом заявил Telegram-каналу Shot официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее кандидат в президенты США от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис обрушилась с критикой на своего соперника от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые были приведены в книге журналиста Боба Вудворда «Война». При этом она высказала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

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Главу ЕК возмутил беспрепятственный въезд россиян в страну ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Венгрию в том, что она «приглашает россиян в наш союз» без дополнительных проверок, что угрожает безопасности объединения. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Названа возможная причина расправы школьницы над двумя сестрами в Тольятти

Тринадцатилетняя школьница из Тольятти могла расправиться с двумя младшими сестрами из-за поведения отчима. Возможную причину случившегося сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как уточняет издание, мужчина мог изменять своей сожительнице. По словам соседей, однажды он несколько месяцев ночевал в подъезде из-за ссоры с женщиной. При этом семья производила впечатление благополучной, а глава семейства даже оставлял трогательные послания возлюбленной и дочерям на асфальте во дворе.

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Байден обрушился на Трампа из-за "звонка" Путину

© EPA/TACC

Президент США Джо Байден раскритиковал кандидата в главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа за якобы звонок российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал CNN.

В материале вновь утверждается, что в бытность свою президентом Трамп якобы тайно отправил в Москву оборудование для тестирования на COVID-19.

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В РФС объявили решение по матчу сборной России с Пакистаном

Российский футбольный союз (РФС) объявил решение по поводу матча сборных России и Пакистана на октябрьском учебно-тренировочном сборе.

Было принято решение эту игру не проводить.

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Германия передала Украине новые системы ПВО

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны (бундесвера) Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что за прошедшую неделю Берлин передал Украине новые системы ПВО IRIS-T. Его слова приводит RND.

«Мы работаем на высоком уровне и будем поддерживать этот высокий уровень. Только за последнюю неделю мы поставили два зенитных комплекса Iris-T SLM и SLS. А в этом году мы поставим еще две зенитные системы, несколько боевых машин пехоты и основных боевых танков. Это действительно существенно», — заявил немецкий высокопоставленный военный.

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Курс юаня обновил максимум почти за год

Курс китайского юаня (CNY/RUB) на Московской бирже продемонстрировал рост на 0,43%, или 6 копеек.

Он вырос до 13,708 рубля, сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

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В правительстве Сербии заявили об угрожающей Вучичу опасности

Президенту Сербии Александру Вучичу грозит опасность, заявил заместитель председателя кабинета министров республики Александр Вулин.

«Хорошо известно, что наш президент является препятствием для многих влиятельных западных кругов. Для них, в принципе, очень большая проблема, что у нас есть возможность вести самостоятельную политику. Им это очень не нравится, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза», — отметил он.

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Появились подробности исчезновения экс-обладательницы «самых больших губ в России»

© Соцсети

Модель Кристина Рэй (настоящая фамилия — Кожевникова) пропала в Сочи, когда пошла за закладкой с наркотическим веществом. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, что 35-летняя Рэй перестала выходить на связь с 28 сентября. В день пропажи женщина была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки. К ее поискам привлекли полицию и волонтеров.

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Названа цель израильского удара по Сирии

© ZUMA / ТАСС

Целью удара Израиля по Дамаску был высокопоставленный представитель ливанского шиитского движения «Хезболла».

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники из числа израильских чиновников.

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