Политолог Сергей Марков заявил, что второй саммит Украины по урегулированию до сих пор не состоялся, так как первая встреча оказалась провальной. В комментарии «Московскому комсомольцу» Марков заявил, что провал ждет и встречу в формате «Рамштайн».

Первая конференция, организованная по просьбе Украины в Швейцарии, прошла в июне 2024 года. По итогам встречи было принято итоговое коммюнике, которое поддержали не все страны-участницы саммита (среди не поддержавших - Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Мексика, ЮАР, ОАЭ). В документ вошли требования о ядерной безопасности (касаются Запорожской АЭС), продовольственной безопасности (поставки зерна), а также обмен пленными.

9 октября Reuters сообщило со ссылкой на украинского посла в Турции, что Киев планирует организовать второй саммит к концу 2024 года и хочет, чтобы на этот раз в нем приняла участие Россия. Российские дипломаты заявляли, что Москва не примет участия, даже если получит приглашение: они отмечали, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.

«Саммит мира, который на самом деле является скорее «конференцией войны», просто проваливается. В ней никто не хочет принимать участие», - заявил Марков.

Он добавил, что на прошлый саммит не приехали многие лидеры, а по его итогам «ничего внятного не согласовали». Владимир Зеленский ранее сообщил, что 12 октября Украина и ее западные союзники проведут встречу контактной группы на базе Рамштайн в Германии. По словам Зеленского, там планировалось подписать новое соглашение о безопасности. Однако позже из-за урагана поездку в Германию отменили президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, в итоге встречу тоже решили отменить.