В Сербии пообещали не присоединяться к антироссийским санкциям

Зампред правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям, несмотря на жесткое давление Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вулина, страны Запада хотят нанести удар по «психологической и этической, духовной сфере», когда призывают сербские власти ввести санкции. Политик считает, что подобный шаг со стороны Белграда стал бы ударом не только по Москве, но и по самой Сербии

«Если бы мы после всей нашей истории, после многовековой дружбы с Россией, ввели антироссийские санкции. Поэтому мы никогда на это не пойдем», — заявил Вулин.

Вице-премьер добавил, что враги России прекрасно понимают тесную связь между двумя странами, а потому так активно давят на Сербию. Вулин считает, что присоединение Белграда к санкциям не нанесло бы ощутимого ущерба российской экономике, однако стало бы «сильным психологическим и моральным ударом, направленным на то, чтобы Россия почувствовала себя полностью одинокой».