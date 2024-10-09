Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна

Украина конфисковала судно Usko Mfu под флагом Камеруна, которое, по сведениям властей, вывозило зерно из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

«По решению суда судно передано в собственность Украины», — сказано в публикации.

Капитану при этом предъявили обвинения в нарушении порядка въезда в Крым.

Об аресте этого судна стало известно в июле 2024 года. Как сообщалось, оно было арестовано в акватории порта Рени Одесской области. Сухогруз вывозил агропродукцию и заходил в порт Севастополя. Помимо сухогруза, был арестован и его капитан — гражданин Азербайджана.