Украина захотела провести второй «саммит мира» с Россией

Украина планирует провести второй так называемый саммит мира к концу этого года и хочет, чтобы в мероприятии приняла участие Россия. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Reuters. Газета.Ru

При этом дипломат исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Россией на этой встрече и отметил, что Киев не намерен прислушиваться к требованиям Москвы. По его словам, Украина и международное сообщество должны вместе составить список шагов для установления «справедливого мира в Украине», на основании которых обсудят, какие требования предъявить России. Lenta.ru

«Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором будут участвовать третьи стороны», - заявил посол. Российская газета