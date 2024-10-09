Президент США Джо Байден раскритиковал кандидата в главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа за якобы звонок российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал CNN.

В материале вновь утверждается, что в бытность свою президентом Трамп якобы тайно отправил в Москву оборудование для тестирования на COVID-19. При этом в штабе самого республиканца заявили, что подобные утверждения являются ложью.

"Он позвонил своему хорошему другу Путину, это не шутка, и убедился, что у него есть тесты... Что, черт возьми, не так с этим парнем?" - возмутился Байден.

В кампании Трампа ответили на сообщения о тайных поставках тестов на COVID-19 в Россию

Ранее в том же самом Трампа обвинила и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис. При этом она позволила себе оскорбительно высказаться в адрес Путина.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, оскорбления в адрес президента России, в первую очередь, говорят об интеллекте самой Харрис.

В Кремле также заявили, что информация о телефонных разговорах Путина с Трампом не соответствует действительности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные сообщения дезинформацией "в контексте предвыборной политической кампании".