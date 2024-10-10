В Грузии назвали ультиматум Евросоюза призывом к войне

Европарламент в среду 9 октября принял резолюцию, в которой отметил "угрозу политическому плюрализму и подрыв демократии" в Грузии, а также строго осудил принятые недавно законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", которые "несовместимы с ценностями и демократическими принципами ЕС".

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Тбилиси, по сути, выдвинули ультиматум: немедленно отозвать принятые законы, ввести санкции против России, ни в коем случае не идти на примирение с Абхазией и Южной Осетией и немедленно освободить Михаила Саакашвили. Иначе перекроют финансирование европейских программ. Да и в дальнейшем средства будут поступать "под строгими условиями".

Это первый раз, когда требования ввести санкции против России звучат со страниц официального документа ЕС, да еще и в настолько жесткой форме.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на это заявил, что документ обусловлен только тем, что Тбилиси не стал открывать "второй фронт" против России.

"Конечно же, несправедливый документ не имеет для нас никакой ценности", - отметил он в интервью телеканалу "Имеди".

Отдельно европейцы обиделись на то, что в правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" назвали Запад зачинщиком глобальных конфликтов, который рассчитывает втянуть Грузию в открытое противостояние с Россией. Кроме того, они призвали расследовать "полицейское насилие" в отношении "мирных протестующих", которые мирно забрасывали бутылками с зажигательной смесью защитные кордоны вокруг парламента страны, когда в нем принимали закон, всего лишь обязывающий регистрировать доходы НКО из-за рубежа - аналогичные требования есть и в США, и в ЕС.

По данным Sputnik, депутат Мамука Мдинарадзе назвал вопиющие требования ЕС вмешательством во внутренние дела, призывом к войне и попыткой повлиять на грядущие парламентские выборы, а мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул, что введение санкций против России будет означать разрушение экономики страны.