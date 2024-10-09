Верховный суд Словакии не признал покушение на Фицо терактом

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не было актом терроризма. К такому выводу пришел Верховный суд республики, сообщил новостной портал Aktuality. ТАСС

Суд подчеркнул, что автор покушения, 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула, действительно находится в КПЗ на законных основаниях, но он не может быть обвинен в терроризме. Газета.Ru

15 мая 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Lenta.ru