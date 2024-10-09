Украинское СМИ обвинило офис Зеленского в давлении

Газета «Украинская правда» выпустила заявление, в котором обвинила офис Владимира Зеленского и его самого в давлении на редакцию и отдельных журналистов. Редакция издания заявила, что хочет привлечь внимание коллег, партнеров и международных организаций к «длительному и системному» давлению, которое власти оказывают на газету.

В «Украинской правде» заявили, что ее сотрудникам блокируют общение с представителями власти и участие в мероприятиях. Также газета обвинила офис Зеленского в давлении на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с ней. Кроме того, «Украинская правда» сослалась на «откровенно эмоциональное» общение Зеленского с одним из своих журналистов.

«Эти и другие непубличные сигналы говорят о попытках повлиять на нашу редакционную политику. <…> Свободный выбор тем и героев для публикаций - неотъемлемая функция и право любого независимого медиа», - подчеркивается в заявлении издания.

В редакции газеты завили, что каждая попытка офиса Зеленского повлиять на журналистов будет освещаться публично и «будет иметь последствия на международном уровне». В заявлении подчеркивается, что давление «лишь укрепляет мотивацию разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти».

В январе сотрудники двух украинских журналистских проектов обвинили офис Зеленского в преследовании. В соцсетях распространился ролик со скрытыми съемками и прослушкой журналистов, видео сопровождалось издевательскими подписями. Оба проекта расследовали коррупцию в украинском правительстве.