Запад поставил перед собой цель удушить Россию и Белоруссию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. RT на русском

«Что касается наших отношений, самый главный вывод - как я полагаю, думаю, вы согласитесь - Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, - не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нет необходимости даже констатировать этот факт», - сказал глава государства на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. ТАСС

В среду президенты России и Белоруссии проводят встречу в Кремле, чтобы обсудить стратегическое сотрудничество. Деловая газета «Взгляд»