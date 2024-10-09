Названа цель израильского удара по Сирии

Целью удара Израиля по Дамаску был высокопоставленный представитель ливанского шиитского движения «Хезболла».

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники из числа израильских чиновников.

«Удар по столице Сирии, Дамаску, был попыткой ликвидировать высокопоставленного чиновника "Хезболла", причастного к контрабанде оружия», — утверждается в публикации.

Израиль ударил по жилому дому в Дамаске

По данным издания, в настоящее время неизвестно, остался ли в живых после израильской атаки представитель ливанского движения.

8 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по жилому зданию в Дамаске. В результате атаки есть раненые.