Иранские депутаты попросили Совбез разрешить создание ядерного оружия

Группа депутатов иранского парламента обратилась в Совет безопасности страны с призывом разрешить создание ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Израиля. Об этом сообщает портал Iran International.

Подписи под обращением поставили 39 депутатов. Ранее иранские власти заявляли, что следуют принятой в стране доктрине, согласно которой производство ядерного оружия противоречит исламу. Иранские политики утверждают, что действующая ядерная программа страны имеет исключительно мирный характер.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы».

В Пентагоне заявили, что США не ищут войны с Ираном

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю - выпущены были около 180 баллистических ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. В Иране утверждали, что поражены были только военные объекты. В Израиле заявили, что большинство ракет были перехвачены, и пообещали дать «заметный и болезненный» ответ.

СМИ сообщили, что Израиль рассматривает удары по иранским ядерным объектам. Против этого выступили США и другие западные союзники Израиля. Президент США Джо Байден предостерег Израиль от ударов по ядерной или энергетической инфраструктуре, заявив, что любой ответ должен быть «пропорционален» иранскому нападению.