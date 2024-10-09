Украинский лидер Владимир Зеленский может быть свергнут со своего поста, если он согласится на уступку России части территорий в обмен на обещания НАТО о присоединении Украины к альянсу. Об этом пишет журнал Forbes.

«Ультранационалистические элементы армии восстанут и устроят переворот против Зеленского, если он отдаст Донбасс и Крым», — говорится в материале.

Там добавили, что в украинских СМИ распространены нарративы о предательстве Запада, утверждающие, что помощь приходит недостаточно быстро, а западные страны используют Украину как марионетку. Критике также подвергается централизация власти Зеленского.

Зеленского призвали к капитуляции

17 сентября стало известно, что Владимир Зеленский готов отказаться от территорий, утраченных в конфликтах с Россией, но не планирует делать об этом публичные заявления. Руководство Украины осознает возможность потерь, однако признание этого станет «политическим самоубийством».