"Московский договор" с Азербайджаном откроет путь Армении в НАТО

Армения и Азербайджан ведут в Москве переговоры. Мирный договор между ними готов на 90%. В числе пунктов договора – обоюдное признание территориальной целостности, отсутствие территориальных претензий друг к другу и обязательство не выдвигать подобные претензии в будущем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор подпишут при согласовании всех пунктов. Лидеры двух стран пока что не ответили на вопрос, при чьем посредничестве может быть заключен мирный договор между Ереваном и Баку.

Если говорить конкретнее, Азербайджан в рамках мирного плана настаивает на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, делимитации и демаркации границ, а также на открытии существующих коммуникаций и строительстве новых. Армения также считает необходимым зафиксировать вопросы территориальной целостности и провести делимитацию границ на основе Алма-Атинской декларации, а также разблокировать региональные коммуникации.

Президент Азербайджана раскритиковал политику санкций США

Однако, когда дело дошло до деталей, начали возникать вопросы. Причем подчас трудноразрешимые.

Азербайджан требует от Армении отказа от претензий на Карабах –изменения Конституции Армении и согласия на ликвидацию Минской группы ОБСЕ по Карабаху. Армения от этого отказывается.

Второй вопрос – о посредниках в переговорном процессе. Баку хочет видеть посредником Россию, потому Азербайджан нейтрален и не хочет партнерства с ЕС и США. Хотя бы потому, что они занимают проармянскую сторону.

Армения в свою очередь хочет видеть в качестве посредников США и ЕС, потому что смотрит в их сторону и надеется со временем вступить и в НАТО, и в ЕС.

Камнем преткновения стал и Зангезурский коридор, по которому стороны не могут договориться никак. Что такое Зангезур? Это проект транспортного коридора через территорию Сюникской области Армении. Его рассматривают как средство транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и эксклавом Нахичеванской Автономной республики. Его концепцию активно продвигают Азербайджан и Турция.

Если Зангезурский коридор будет открыт для Азербайджана, влияние и значение Армении в регионе существенно сократится.

– Зангезурский коридор – это выход Азербайджана в Турцию, поэтому может дойти до политического шантажа. Например, не исключаю, что одна из сторон может поднять вопрос о том, чтобы поменять выход на Зангезурский коридора на статус Нагорного Карабаха. А сам Нагорный Карабах тем временем уже разложился, туда возвращаются азербайджанские семьи, армян там практически не осталось, все приграничные села по сути азербайджанские. Вопрос в чем-то тупиковый, – заявил «СП» зам. декана мировой экономики и политики Андрей Суздальцев.

Однако, несмотря на все сложности и противоречия, стороны во что бы то ни стало хотят подписать этот мирный договор именно сейчас. С чем это связано и к чему приведет? С таким вопросом мы обратились к политологу, научному руководителю Института региональных проблем Дмитрию Журавлеву.

– И Армении, и Азербайджану сейчас как никогда нужна международная активность, поэтому крайне необходимо закрыть все военные конфликтные вопросы. Иначе они так и останутся ограничены по международному праву. Пашинян отказался от Нагорного Карабаха именно по этой причине – он мечтает о членстве в ЕС и даже в НАТО. Но когда мирный договор был уже почти готов, выяснилось, что не все так просто.

«СП»: Какие проблемы на сегодня мешают заключить мирный договор в Москве?

– Между Арменией и Азербайджаном очень сложная, извилистая граница. И каждый трактует тот или иной населенный пункт в свою пользу. С другой стороны – это проблема Зангезурского коридора. Вопрос, конечно, решится – но не быстро. Азербайджану Зангезур нужен для выхода на Нахичевань и Турцию, с которой они в последнее время в партнерских отношениях. Армения тоже хочет сохранить контроль над Зангезурским коридором.

В глубине души армяне надеются со временем вернуть Нагорный Карабах, и контроль над Зангезуром позволяет им на это рассчитывать. Я думаю, что по Зангезурскому коридору стороны подпишут некий документ, который на деле выполняться не будет. Или будет выполняться частично.

«СП»: Вопрос о посредниках на переговорах тоже разделил стороны. Удалось ли прийти к компромиссу?

– Для Армении, которая уже полностью отвернулась от России и смотрит в сторону США, мечтая о вступлении в НАТО, предпочтительнее посредничество США. Азербайджан выступает за посредничество России. У нашего президента с Ильхамом Алиевым традиционно очень добрые дружеские отношения, которые потерять было бы нелепо. Особенно в такой ситуации.

И особенно уж неудобно для Азербайджана отказаться от посредничества России на переговорах в Москве. Полагаю, что в российской столице все же может быть подписант подписан некий мирный договор. Но впоследствии будет продолжение переговоров и подписание дополнительных протоколов.

«СП»: Как все эти процессы скажутся на влиянии России на Южном Кавказе? С одной стороны, подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в Москве – это красиво. Но каковы наши позиции в регионе на самом деле?

– На самом деле Россия теряет свое присутствие на Южном Кавказе. Республикам бывшего СССР, которые обрели самостоятельность, кажется, что они стали «взрослыми» и должны иметь самостоятельную внешнюю политику, демонстрируя отход от того, что когда-то были частью другой страны.

Что касается России, мы уже уступаем в этом регионе Турции. Ранее на первенство в регионе претендовал Иран, но сейчас несколько сдал свои позиции. Во всяком случае, на сегодня главный союзник Азербайджана, хорошими отношениями с которым мы так гордимся, – это Турция. И это пора уже признать.

Что касается Армении, тут все ясно, там проамериканский курс, и рано или поздно там будут размещены американские базы. Да, там пока сохраняется наша военная база в Гюмри, но нелепо было бы держать на своей территории военные базы двух стратегических противников, согласитесь. Так что ликвидация российской военной базы в Армении – вопрос времени, на мой взгляд.

И если сейчас мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан, пусть для вступления Армении в НАТО будет открыт.

«СП»: Но почему при этом Армения не выходит из ОДКБ, Таможенного союза?

– В Армении прекрасно понимают, что американцы за них воевать не будут. И защищать их тоже не будут, если возникнет региональный конфликт. Оттого и остаются в ОДКБ. Мы, к сожалению, нужны Армении и в меньшей степени Азербайджану как источник дешевых ресурсов в обмен на разговоры о дружбе. Это касается в том числе и Таможенного Союза. Россию просто, на мой взгляд, используют. В то время, как Турция уже видит Южный Кавказ своей провинцией.