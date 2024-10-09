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Суд Грузии пошел против президента, не отменив закон об иноагентах

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах, как того требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления суда. Газета.Ru

«Не удовлетворить ходатайство истца о приостановке действия оспариваемых норм (закона об иноагентах - прим. ТАСС) до принятия окончательного решения судом», - говорится в тексте постановления. В постановлении также уточняется, что двое судей - Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши - не были согласны с подобным решением. Кроме того, суд взял в производство указанное дело по существу. ТАСС

Саломе Зурабишвили в мае 2024 года наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии. Ura.Ru

Суд Грузии пошел против президента
© РИА Новости
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