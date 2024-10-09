Суд Грузии пошел против президента

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах, как того требовала президент страны Саломе Зурабишвили, следует из постановления суда. Газета.Ru

«Не удовлетворить ходатайство истца о приостановке действия оспариваемых норм (закона об иноагентах - прим. ТАСС) до принятия окончательного решения судом», - говорится в тексте постановления. В постановлении также уточняется, что двое судей - Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши - не были согласны с подобным решением. Кроме того, суд взял в производство указанное дело по существу. ТАСС

Саломе Зурабишвили в мае 2024 года наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии. Ura.Ru