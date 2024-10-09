Глава ЕК возмутилась тем, что россиян пускают в Венгрию без проверок

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Венгрию в том, что она «приглашает россиян в наш союз» без дополнительных проверок, что угрожает безопасности объединения. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее в пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что запросили у Венгрии пояснения о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы, и ожидают данные по проверке россиян и белорусов на безопасность.

В свою очередь Орбан публично отмечал, что Европа «стала хуже, чем десять лет назад» из-за роста преступности вследствие наплыва нелегальных мигрантов. На этом фоне, по словам премьер-министра Венгрии, перспективы жизни в ЕС через 10-20 лет вызывают опасения.

Венгерский лидер также подчеркивал, что может отправить нелегальных мигрантов в Брюссель, если Евросоюз продолжит давить на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану границ альянса.