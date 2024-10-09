В НАТО назвали официальную причину переноса заседания Рамштайн в Германии

Заседание в формате Рамштайн, запланированное в Германии 12 октября, перенесли на неопределенный срок из-за приближения урагана Милтон, новая дата будет назначена позже, сообщает «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Деловая газета «Взгляд»

По информации Spiegel, в связи с этим будет назначена новая дата встречи. Газета.Ru

Поездка президента США Джо Байдена в Германию должна была стать первым визитом американского лидера в эту страну на государственном уровне почти за 40 лет. На Украине рассчитывали вновь поднять на этой встрече вопрос о применении дальнобойного оружия западных стран по целям на территории России. Перед заседанием в формате Рамштайн планировались также отдельные переговоры между лидерами Великобритании, Германии, США и Франции по военному содействию Киеву. ТАСС