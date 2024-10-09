Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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Французский историк рассказал, что приведет к распаду НАТО

Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у французского историка, автора книги «Поражение Запада» Эммануэля Тодда. В своей книге историк заявил, что Европа делегировала представительство Запада США и теперь расплачивается за это. По мнению Тодда, США потерпят поражение в украинском кризисе, НАТО распадется, а Европа «станет свободной».

Тодд заявил, что «западная русофобская истерия» и «фантазии о стремлении России к экспансии в Европе» для серьезного историка «просто смешны». Психологическим шоком, который ожидает европейцев, будет осознание, что НАТО существует не для того, чтобы защищать их, а чтобы их контролировать, считает Тодд. Как отметил историк, во время американского вторжения в Ирак, после Косово, власти России, Германии и Франции сотрудничали и проводили совместные пресс-конференции, что напугало Вашингтон: казалось, Америку могут изгнать с европейского континента. Именно поэтому, по мнению Тодда, отделение Германии от России стало приоритетом для американских стратегов. Этой цели послужил и украинский кризис, уверен Тодд.

Американские журналисты назвали имя создателя биткоина

Авторы документального фильма HBO Money Electric: The Bitcoin Mystery назвали канадского разработчика Питера Тодда настоящим создателем криптовалюты биткоин, рассказал портал Politico. По данным журналистов, именно Тодд скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото - в 2008 году под этим именем была впервые опубликована статья, описавшая полностью децентрализованную систему электронной наличности.

Сам Тодд уже опроверг информацию, представленную в фильме HBO. Если он действительно окажется создателем биткоина, это положит конец более чем десятилетним спекуляциям. Как отмечает Politico, Тодд небезызвестен в кругах криптовалютных энтузиастов. Он публично общался с «Сатоши» до его исчезновения с криптофорумов в 2010 году. Однако канадца никогда не считали главным «подозреваемым» в создании биткоина. При этом участники рынка заявили Politico, что Тодд - «один из самых важных биткоинеров». 39-летнему выпускнику Онтарийского колледжа искусств и дизайна Тодду было 23 года, когда завершилась работа над знаменитым техническим документом биткоина. Собеседники Politico отметили, что к 2008 году он вряд ли имел столь глубокие знания в области криптографии и систем цифровой наличности, чтобы создать биткоин.

В США рассказали о новой тактике России в Донбассе

Спустя неделю после перехода Угледара под контроль ВС РФ, российские силы продолжают продвигаться в этом районе, стремясь прорвать украинские линии, пишет The New York Times. В частности, российские войска активно продвигаются к центру Дзержинска (на Украине город называют Торецком), расположенного примерно в 80 километрах к северу от Угледара.

Российская армия приблизилась к нескольким стратегически важным городам и поселкам, подчеркивает NYT. Как отмечает газета, ВС РФ все чаще используют тактику окружения, чтобы вынудить украинские войска отступить: российская армия прорывается через слабые места в обороне ВСУ и окружает украинские позиции, прежде чем «затянуть петлю». В Угледаре ВС РФ взяли украинские силы «в клещи» и атаковали с трех сторон, подчеркнуло издание.

«Биолаборатории в Армении: Турция в опасности!»

Вопрос американских биологических лабораторий в Армении всегда был в центре внимания турецких политиков, пишет dikGAZETE. Эксперты выражают обеспокоенность из-за возможности создания, модификации или распространения различных возбудителей. В странах Закавказья и Турции в последнее время фиксируются вспышки опасных инфекций человека и животных, хотя ранее эти болезни не считались эндемичными для региона. Речь идет о болезни Ньюкасла («азиатская чума птиц»), новом типе ящура SAT-2 и лихорадке Западного Нила.

Как отмечает издание, тревогу вызывает и тот факт, что одна из таких лабораторий расположена недалеко от российской военной базы в Гюмри. Армянские власти заявили, что речь идет о лабораториях бывших санэпидстанций, модернизированных при финансировании Вашингтона. Премьер Армении Никол Пашинян заверил, что лаборатории остаются собственностью страны, несмотря на финансовую поддержку США.

«Новое проклятие Запада»

Глава отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар заявил, что год назад члены ХАМАС стали «новым проклятием Запада», прорвавшись сквозь «непроницаемые высокотехнологичные стены Израиля» и парализовав все системы безопасности «Моссада». Израиль жестоко ответил на это атаками по Газе, а теперь конфликт распространился и на Ливан. По мнению Тутара, Израиль и его западные союзники проигрывают войну на Ближнем Востоке, «нарушая все моральные ценности и настраивая против себя все человечество».

По словам автора статьи, в западных странах растет волна «исторического антисемитизма» на общественном уровне, а в местных правительствах все чаще звучат призывы к политическим и дипломатическим мерам против Израиля. США, Британия, Германия и Франция стараются не стать инструментом в планах Израиля по созданию хаоса и не оказывают стране безоговорочной поддержки, подчеркнул автор Sabah.