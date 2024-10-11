В Евросоюзе дали совет Китаю

Китай должен «изменить свое поведение» для разрешения торговых споров с Европейским союзом (ЕС). С таким советом выступил глава Европейского совета Шарль Мишель, его слова приводит France24.

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«Мы рассчитываем, что Китай изменит свое поведение и поймет, что нам надо обновить экономические отношения в сторону большей честности, честной конкуренции, обеспечения единых условий», — отметил он.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Европейскому Союзу нужно пересмотреть планы по введению пошлин на китайские электромобили. По мнению политика, объединению не нужна торговая война с Пекином, поэтому позицию по 36-процентным тарифам на поставляемую им технику необходимо изменить.