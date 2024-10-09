Владимир Зеленский отменил саммит по Украине в ноябре, понимая, что едва ли его кто-то посетит. Об этом сообщает Weapons and Strategy.

Ранее советник главы офиса президента Украины Дарья Заровная заявила, что вторая конференция по урегулированию конфликта, которую Киев хотел провести в ноябре 2024 года, не состоится. По ее словам, пока проходят «тематические конференции по каждому пункту» так называемой «формулы» Зеленского.

Зеленского призвали к капитуляции

Издание отмечает, что Зеленский был вынужден отменить «мирный саммит», поскольку никто не захотел на него ехать. Вместе с тем украинский политик дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах. Автор публикации также отметил, что украинская армия начинает распадаться, из-за чего Зеленский в вопросе своей безопасности полагается на элитные неонацистские бригады.

Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с властями в Киеве, не пригласила Россию. Ни одна из стран БРИКС не поддержала итоговое коммюнике.