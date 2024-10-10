Небензя: Израиль подрывает решения ООН

Израильские власти, саботируя профильные резолюции ООН по урегулированию палестинского вопроса, фактически подрывают те решения, которые в свое время позволили еврейскому государству стать членом всемирной организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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"Хотел бы напомнить, что в 1949 году государство Израиль было принято в ООН при условии соблюдения и выполнения двух краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи: 181 с планом раздела Палестины на два государства - арабское и еврейское и [резолюции] 194 о беженцах, являющейся основой мандата БАПОР, - сказал он на заседании СБ ООН. - Складывается парадоксальная ситуация - саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН".