Небензя: Израиль подрывает решения ООН

Израильские власти, саботируя профильные резолюции ООН по урегулированию палестинского вопроса, фактически подрывают те решения, которые в свое время позволили еврейскому государству стать членом всемирной организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя: Израиль строит планы по разжиганию конфликта между Ираном и США