Заседание в формате Рамштайн на высшем уровне отложено

Заседание в формате Рамштайн на уровне лидеров стран, которое должно было состояться в Германии 12 октября, отложили на неопределенный срок, новая дата встречи будет определена позже. Об этом сообщает украинская служба радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) со ссылками на источники в штаб-квартире НАТО.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден отложил свою поездку в Европу, частью которой должно было стать участие в заседании в формате Рамштайн, из-за приближения сверхмощного урагана "Милтон".