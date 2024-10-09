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Заседание в формате Рамштайн на высшем уровне отложено

Заседание в формате Рамштайн на уровне лидеров стран, которое должно было состояться в Германии 12 октября, отложили на неопределенный срок, новая дата встречи будет определена позже. Об этом сообщает украинская служба радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) со ссылками на источники в штаб-квартире НАТО.

Заседание в формате Рамштайн на высшем уровне отложено
© globallookpress.com

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден отложил свою поездку в Европу, частью которой должно было стать участие в заседании в формате Рамштайн, из-за приближения сверхмощного урагана "Милтон".

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