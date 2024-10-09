Грету Тунберг признали «склонной к насилию»

Полиция Германии признала шведскую экоактивистку Грету Тунберг «склонной к насилию» в связи с ее участием в пропалестинских демонстрация. Об этом пишет агентство Tagesspiegel.

Журналисты отмечают, что в ходе акции в Берлине манифестанты атаковали полицейских, бросая в них бутылки, а также выкрикивали запрещенные лозунги. При этом в распространенном в соцсетях ролике Тунберг, посетившая митинг, критиковала действия немецких правоохранителей, обвиняла Израиль в геноциде и говорила, что Германия в нем замешана.

Отмечается, что недавно Тунберг объявила о планах посетить пропалестинский протестный лагерь в Дортмунде. После этого полиция прекратила его работу, предположив, что из-за появления активистки туда придет больше людей, чем было разрешено властями первоначально. Действия правоохранителей протестующие приняли без сопротивления.

Напомним, что в сентябре Тунберг задержали на пропалестинской акции протеста в кампусе Копенгагенского университета. До этого, в мае, полиция задержала активистку на антиизраильской демонстрации в Мальме. В апреле ее дважды арестовывали в Нидерландах.