Оскорбившая Путина Харрис резко высказалась в адрес лидеров трех стран

Вице-президент США, кандидат в главы государства Камала Харрис совершила оскорбительные высказывания в адрес лидеров Венгрии, Китая и КНДР. Соответствующие заявления она сделала в эфире телеканала CBS. Российская газета

Политик ответила ведущему, отметившему, что соперник Харрис в президентской гонке экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп «любит говорить о тесных связях» с премьером Венгрии Виктором Орбаном, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. «Диктаторы, авторитарные руководители и люди, которых хорошо описывали, как убийц», — указала Харрис в ответ на реплику ведущего. NSN.FM

Она также выступила с утверждением, что руководители других государств могут манипулировать Трампом, являющимся ее основным соперником в предвыборной гонке. ТАСС

Ранее Камала Харрис оскорбительно высказалась о президенте РФ Владимире Путине, назвав российского лидера «диктатором». ФедералПресс